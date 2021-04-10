Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müzakerelerine devam ettiğimiz serbest ticaret anlaşmasını da en kısa zamanda imzalayarak 10 milyar dolarlık ticaret hacmi...
Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müzakerelerine devam ettiğimiz serbest ticaret anlaşmasını da en kısa zamanda imzalayarak 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize hızlı bir şekilde ulaşacağımıza inanıyorum.
Erdoğan'ın talimatıyla çiftçinin elinde kalan patates, soğan ve çeltik satın alınarak vatandaşa dağıtılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müzakerelerine devam ettiğimiz serbest ticaret anlaşmasını da en kısa zamanda imzalayarak 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize hızlı bir şekilde ulaşacağımıza inanıyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç