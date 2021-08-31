Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (3)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar vesayetinden, darbesine kadar her yolu denediler ama netice alamadılar.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar vesayetinden, darbesine kadar her yolu denediler ama netice alamadılar. İnşallah bundan sonra da başaramayacaklar. Çünkü milletimiz yaşadığı sayısız tecrübenin ardından oynanan oyunu, kendi önüne allanıp pullanarak getirilen projelerin gerisindeki sinsi niyeti gördü, görüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Harp Okulunda düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, pazar günü Çorlu'da dünyada sadece 3 ülkenin üretebildiği taarruzi insansız hava aracı olan Akıncı'nın teslimat töreninde olduklarını hatırlatarak, üretilen silahlı insansız hava araçlarının terörle mücadelenin yanı sıra Suriye'den Karabağ'a kadar nice çatışma alanında gösterdiği başarıların dünyanın dilinde olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin tankından topuna, füzesinden radarına, bombasından tüfeğine kadar nice savunma sanayi ürününde dünyadaki muadillerinden çok daha iyisini üretebilen bir ülke haline geldiğini anlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Halihazırda geliştirilme aşamasında olan projelerimizi inşallah ülkemizin istikrar ve güven iklimine sahip çıkarak önümüzdeki 3-5 yıl içinde neticelendirdiğimizde artık bu alanda en üst sıralara yerleşmiş olacağız. Bilhassa 7-8 yıldır sürekli ülkemizin huzuruna, milletimizin birliğine ve beraberliğine, devletimizin gücüne ve itibarına saldırılmasının sebebi Türkiye'yi bu son düzlükte tekrar oyun dışına itme hesabıdır. Bugüne kadar vesayetinden, darbesine kadar her yolu denediler ama netice alamadılar. İnşallah bundan sonra da başaramayacaklar. Çünkü milletimiz yaşadığı sayısız tecrübenin ardından oynanan oyunu, kendi önüne allanıp pullanarak getirilen projelerin gerisindeki sinsi niyeti gördü, görüyor."

"Nihai mesajı inşallah 2023'te vereceğiz"

Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'ün sembol haline geldiğini söyleyen Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kimsenin engelleyemeyeceğinin altını çizdi.

Erdoğan, "Türkiye'yi gerisindeki binlerce yıllık devlet geleneğine bakmadan sınırları cetvelle çizilmiş suni ülkelerle, zayıf toplumlarla, ipleri kendi ellerindeki yönetimlerle karıştıranlar için artık acı gerçeklerle yüzleşme vakti gelmiştir. Malazgirt'i anlamayana, Çanakkale'yi ve İstiklal Harbi'ni bile anlamayanlara, 15 Temmuz'u anlamayanlara nihai mesajı inşallah 2023'te vereceğiz. Türkiye, 100 yıllık değil, 600 yıl artı 100 yıllık, 1000 yıl artı 100 yıllık, 2 bin artı 100 yıllık bir devlettir. Cumhurbaşkanlığı forsunda temsil edilen o bayraklar herhalde moda fuarından çıkmadı. Oradaki her bir yıldızın temsil ettiği bayrağın bir geçmişi, bir tarihi, bir hikayesi, bir anlamı var. İşte bunun için aslını, neslini, tarihini, medeniyetini bilen gençler yetiştirerek maziden atiye, sağlam köprüler kurmanın gayretindeyiz." diye konuştu.

Bugün mezun olan teğmenlerin her birinin bu köprünün birer tuğlası olarak hayata başlayacaklarına inandığını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"2 gün önce Ankara'da ay yıldız formatında devasa milli savunmamızın, silahlı kuvvetlerimizin dev karargahının temelini attık. İnşallah 19 Mayıs 2023'te açılışını yapacağız. Nereden nereye? Bu duygularla bir kez daha Deniz ve Hava Harp okullarımızdan mezun olan Türk ve misafir öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Milli Savunma Üniversitemizin yönetimine ve hocalarına tekrar teşekkür ediyorum."

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara