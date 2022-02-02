Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleri ile bir araya geldi
AA, Fatih Erdoğan - Güncel
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TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz'ın partiye gelişi AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın binaya girişi AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın binaya girişi Milletvekillerinin binaya gelişi ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin...
Tbmm AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz'ın partiye gelişi
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın binaya girişi
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın binaya girişi
Milletvekillerinin binaya gelişi ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile bir araya geldi.