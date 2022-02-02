Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleri ile bir araya geldi

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bak Bay Kemal, yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor. Biz durmuyoruz, biz çalışıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Eğer arzu ediyorsan, Akkuyu uzak değil, Akkuyu'ya gidersin, bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış...