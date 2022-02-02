Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleri ile bir araya geldi - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleri ile bir araya geldi

AA, Fatih Erdoğan - Güncel
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TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz'ın partiye gelişi AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın binaya girişi AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın binaya girişi Milletvekillerinin binaya gelişi ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin...

Tbmm AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz'ın partiye gelişi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın binaya girişi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın binaya girişi

Milletvekillerinin binaya gelişi ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleri ile bir araya geldi

AA / Fatih Erdoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Mustafa Elitaş, TBMM, Güncel, Haber

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