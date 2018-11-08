Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletim Bizi Bu Yolda Hiçbir Zaman Yalnız Bırakmadı"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Dünya Şehircilik Günü kapsamında düzenlenen AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı'na katıldı. (7)

"Mevcut belediyelerimizin bulunduğu yerleri daha ileriye taşımak, Millet bahçeleriyle. Bütün aileler alsınlar çocuklarını gelsinler millet bahçelerine, yatsınlar yuvarlansınlar orada çocuklarıyla birlikte"

"Millet bahçelerini yaparken bir kenarına da millet kıraathanesi koyalım"

"Millet kıraathanesi dedim, onlar kumarhane anladılar"

"Bugüne kadar hep yanımızda olan milletimizin şayet kendimizi doğru ve tam olarak anlatırsak bu seçimde de yine tercihini bizden yana kullanacağından ben şüphe duymuyorum"