Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

28.11.2019 18:25 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı , IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti
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