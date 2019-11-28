Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
28.11.2019 18:25 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti