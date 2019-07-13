Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mehmet Şevket Eygi) Zengin bir kütüphanesi vardı ve kitaplarını...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mehmet Şevket Eygi) Zengin bir kütüphanesi vardı ve kitaplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kütüphaneye hibe etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mehmet Şevket Eygi) Zengin bir kütüphanesi vardı ve kitaplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kütüphaneye hibe etti."
Kaynak: AA
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