Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da

Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısına katılmak üzere Macaristan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından karşılandı.

07.11.2019 15:29 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da

Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısına katılmak üzere Macaristan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından karşılandı. Daha sonra, Ader ile ikili görüşme gerçekleştirdi.


Kaynak: DHA
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