Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli, Özbek Otağı'nda iftar yaptı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli, Özbek Otağı'nda iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli, Özbek Otağı'nda iftar yaptı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özbek Otağı'nda iftarda bir araya geldi. Ramazan'ın ilk günü şehit aileleriyle iftarda bir araya gelen Erdoğan, dün ise bir vatandaşın evinde eşi Emine Erdoğan ile birlikte iftar açmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan'ın üçüncü gününde iftarını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte yaptı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Özbek Otağı'nda bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli birlikte fotoğraf da çektirdi.

Ramazan'ın ilk günü şehit aileleriyle iftarda bir araya gelen Erdoğan, dün ise Ankara'da bir vatandaşın evinde eşi Emine Erdoğan ile birlikte iftar açmıştı. İftar yemeğinin ardından aileyle çay içip sohbet eden Erdoğan çifti, çocuklara tablet hediye etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli, Özbek Otağı'nda iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli, Özbek Otağı'nda iftar yaptı
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