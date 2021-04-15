Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli, Özbek Otağı'nda iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özbek Otağı'nda iftarda bir araya geldi. Ramazan'ın ilk günü şehit aileleriyle iftarda bir araya gelen Erdoğan, dün ise bir vatandaşın evinde eşi Emine Erdoğan ile birlikte iftar açmıştı.