Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bahçeli arasında samimi diyalog: Rahmetle geldik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bahçeli arasında samimi diyalog: Rahmetle geldik

05.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:15

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan MHP Lideri'ne, yağan yağmuru işaret ederek "Rahmetle geldik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. 1 saat 15 dakikanın sürdüğü kritik görüşmede, Cumhur İttifakı'nın 2021'deki yol haritası ele alındı.

BAHÇELİ EVİN GİRİŞİNDE KARŞILADI

İki liderin oldukça samimi pozlar verdiği görüşme, başından itibaren çok sıcak bir atmosferde gerçekleştirildi. MHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinin girişinde karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bahçeli arasında samimi diyalog: Rahmetle geldik

SAMİMİ DİYALOG KAMERALARA YANSIDI

Bahçeli'nin karşıladığı Erdoğan, arabadan indi ve "Selamün Aleyküm" dedi. Bahçeli ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamına "Aleyküm Selam" yanıtıyla karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan selamlaşmanın hemen ardından MHP Lideri Bahçeli'ye yağışlı havayı işaret ederek "Rahmetle geldik." ifadesini kullandı. Yaşanan bu diyaloğun ardından iki liderin gülüştüğü renkli anlar kameralara yansıdı.

İki lider daha sonra Devlet Bahçeli'nin evinde görüşmeye çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bahçeli arasında samimi diyalog: Rahmetle geldik

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop
Magazin Hadise Ezgi Mola Prens Harry Demet Özdemir
Spor Ali Koç Erol Bulut Sergen Yalçın Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kız Kaza Elazığ Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bahçeli arasında samimi diyalog: Rahmetle geldik - Haberler Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 17:14:40. #1.15#
title