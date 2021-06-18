Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu İkilinin görüşmesi ANTALYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu
İkilinin görüşmesi ANTALYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı