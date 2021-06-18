Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu İkilinin görüşmesi ANTALYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu

İkilinin görüşmesi ANTALYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü - Haberler
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