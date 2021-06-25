Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran anlar: Muhsin sen beni çıldırtacaksın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da katıldığı açılışta kurdele kesimi öncesinde koruması Muhsin Köse'ye tepki göstererek, "Yahu Muhsin sen beni çıldırtacaksın. Koy şuraya" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı.

"SEN BENİ ÇILDIRTACAKSIN"

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesimi öncesinde koruması olan Muhsin Köse'ye tepki gösterdi. Erdoğan, "Yahu Muhsin sen beni çıldırtacaksın. Koy şuraya" ifadelerini kullandı.