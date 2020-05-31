Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tütüne Hayır Günü'nde gençlerle buluştu. 400 bin insanın hayatına mal olan virüse karşı yürütülen bu mücadele hata yapma lükslerinin olmadığını belirten Erdoğan, "Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan '31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü' dolayısıyla gençlere hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sevgili gençler, kıymetli sporcularımız sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Dünya genelinde her yıl 7 milyon, ülkemizde 100 bin kişi tütün kullanıma bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir.

Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bir dönemde sizlerin bu gayretleri daha fazla anlam kazanmıştır. Kovid-19 virüsü tıpkı tütün ürünleri gibi en büyük hasarı akciğerlere yapıyor.

Sigara içenler, tütün ürünleri kullananlar Kovid-19 hastalığından daha olumsuz etkileniyor. Dünya genelinde her yıl 7 milyon ülkemizde ise 100 bin kişi tütün kullanıma bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Türkiye olarak bilim kurulu tavsiyelerimiz doğrultusunda birçok önlem aldık. 1 Haziran itibariyle uygulanacak normalleşme takviminde de vatandaşlarımızın sağlığını riske atacak adımlardan uzak durduk.

Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir. Bizim için insan sağlığı her türlü hesabım üzerindedir.

400 bin insanın hayatına mal olan virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma lüksümüz yoktur.

Alkol düzenlemesinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar her adımımız engellenmeye çalışıldı.