Erdoğan'dan Kore Zirvesine Destek: Memnuniyet Duydum

Erdoğan'dan Kore Zirvesine Destek: Memnuniyet Duydum

Kore zirvesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşmelerinden memnuniyet duydum" dedi.

Erdoğan'dan Kore Zirvesine Destek: Memnuniyet Duydum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşmelerinden memnuniyet duydum." dedi.

"TARİHİ ADIMI DESTEKLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koreler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması yolunda atılan tarihi adımı destekliyor ve sürecin başarıyla sürdürülmesini diliyorum." dedi.

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