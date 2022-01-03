Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kömür yardımı vatandaşa doğalgaz faturası desteği olarak da verilebilecek."

"Enflasyona ek olarak, düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili alt sınır, yeni düzenlemeye göre; hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak."

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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