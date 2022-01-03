Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kömür yardımı vatandaşa doğalgaz faturası desteği olarak da verilebilecek." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kömür yardımı vatandaşa doğalgaz faturası desteği olarak da verilebilecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kömür yardımı vatandaşa doğalgaz faturası desteği olarak da verilebilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kömür yardımı vatandaşa doğalgaz faturası desteği olarak da verilebilecek."

"Enflasyona ek olarak, düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili alt sınır, yeni düzenlemeye göre; hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak."

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz.'

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiçbir vatandaşımızı fiyat artışlarının yükü altında bırakmadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir vatandaşımızı fiyat artışlarının yükü altında bırakmadık.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kömür yardımlarının, yeni yılla birlikte 'doğal gaz faturası desteği' olarak da verilebileceğinin haberini paylaşmak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kömür yardımlarının, yeni yılla birlikte 'doğal gaz faturası desteği' olarak da verilebileceğinin haberini paylaşmak...

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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