Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kömür yardımı vatandaşa doğalgaz faturası desteği olarak da verilebilecek."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kömür yardımı vatandaşa doğalgaz faturası desteği olarak da verilebilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kömür yardımı vatandaşa doğalgaz faturası desteği olarak da verilebilecek."
"Enflasyona ek olarak, düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili alt sınır, yeni düzenlemeye göre; hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak."
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir vatandaşımızı fiyat artışlarının yükü altında bırakmadık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kömür yardımlarının, yeni yılla birlikte 'doğal gaz faturası desteği' olarak da verilebileceğinin haberini paylaşmak...
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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