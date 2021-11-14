Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Bilmiyor ki Allah'ın izniyle benim memur kardeşlerim, kamu görevlilerim bunlara pabucu bırakmayacak."
AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Bilmiyor ki Allah'ın izniyle benim memur kardeşlerim, kamu görevlilerim bunlara pabucu bırakmayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Bilmiyor ki Allah'ın izniyle benim memur kardeşlerim, kamu görevlilerim bunlara pabucu bırakmayacak."
AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri
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