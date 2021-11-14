Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Bilmiyor ki Allah'ın izniyle benim memur kardeşlerim, kamu görevlilerim bunlara pabucu bırakmayacak." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Bilmiyor ki Allah'ın izniyle benim memur kardeşlerim, kamu görevlilerim bunlara pabucu bırakmayacak."

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Bilmiyor ki Allah'ın izniyle benim memur kardeşlerim, kamu görevlilerim bunlara pabucu bırakmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Bilmiyor ki Allah'ın izniyle benim memur kardeşlerim, kamu görevlilerim bunlara pabucu bırakmayacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizle sırt sırta verdiğimiz mücadele sayesinde 28 Şubat döneminin enkazını ortadan kaldırmanın yanı sıra ülkemize çağ...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle sırt sırta verdiğimiz mücadele sayesinde 28 Şubat döneminin enkazını ortadan kaldırmanın yanı sıra ülkemize çağ...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bay Kemal, öğretmenleri, subayları, polisleri tehdit ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, öğretmenleri, subayları, polisleri tehdit ediyor.

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri

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