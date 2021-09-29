Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in elini havada bırakmadı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in elini havada bırakmadı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi'deki zirve için bir araya geldi. Pandemi nedeniyle aylar sonra ilk kez yüz yüze bir görüşme gerçekleştiren ikilinin gündemi hayli yoğun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesi kendisini kapıda karşılayan Putin'le pandemi kuralları gereği tokalaşmak istemedi. Ancak Putin'in ısrarla elini uzatıp tokalaşmak istemesi üzerine Erdoğan da elini uzatmak zorunda kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kritik zirve için Rusya'ya hareket etti. Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'deki Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi.

Liderler pandemi nedeniyle 7 aydır yüz yüze görüşme gerçekleştirmezken, görüşme öncesi Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan elini göğsüne götürürken Putin tokalaşmak için elini uzattı. Bu anlarda Erdoğan da elini uzatarak Putin'in elini havada bırakmamış oldu.

Toplantı öncesi basın mensuplarına poz veren iki lider, bugün birçok konuyu değerlendirme fırsatı bulacak. Gazetecilere kısa bir demeç veren Erdoğan, "Bu yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmekten çok memnunum. COVID birçok dostu bir birinden ayırdı. Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var. Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı." dedi.

Putin ise görüşmeye başlamadan önce şunları söyledi: "Erdoğan ile görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor. Türkiye ile iş birliğimiz, uluslararası arenada başarılı bir şekilde sürüyor. Burada hem Suriye hem de Libya ile ilgili tutumlarımızı kastediyorum. Avrupa doğalgaz pazarında sallantılı bir dönemden geçiliyor, ancak Türkiye, TürkAkım'ın devreye girmesi ardından kendini güvende hissediyor. Rusya ve Türkiye, pandemiden kaynaklanan ticaret kaybını telafi etmekle sınırlı kalmadı, ticaret hacmini büyüttüler de. Türkiye'nin Rusya yatırımları toplam 1.5 milyar, Rusya'nın Türkiye yatırımları 6.5 milyar dolara ulaştı. Büyük projelerin hepsi planlı şekilde devam etmektedir.

İkili ticaret hacmimiz bu yılın ilk 9 ayında yaklaşık yüzde 50 arttı. Pandemi döneminde kaybettiklerimizi telafi etmekle kalmadık, önemli bir artış da sağladık. Karabağ'da işbirliğimiz hem ateşkesin sağlanmasında hem de ilerideki daha sağlam kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik önemli bir unsurdur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in elini havada bırakmadı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde konuştu Açıklaması

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in elini havada bırakmadı - Haberler
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