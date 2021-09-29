Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in elini havada bırakmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kritik zirve için Rusya'ya hareket etti. Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'deki Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi.

TOKALAŞMA İKİLEMİ

Liderler pandemi nedeniyle 7 aydır yüz yüze görüşme gerçekleştirmezken, görüşme öncesi Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan elini göğsüne götürürken Putin tokalaşmak için elini uzattı. Bu anlarda Erdoğan da elini uzatarak Putin'in elini havada bırakmamış oldu.

"PANDEMİ, BİRÇOK DOSTU BİRBİRİNDEN AYIRDI"

Toplantı öncesi basın mensuplarına poz veren iki lider, bugün birçok konuyu değerlendirme fırsatı bulacak. Gazetecilere kısa bir demeç veren Erdoğan, "Bu yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmekten çok memnunum. COVID birçok dostu bir birinden ayırdı. Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var. Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı." dedi.

"PANDEMİDE KAYBETTİKLERİMİZİ TELAFİ ETMEKLE KALMADIK, ÜZERİNE DE KOYDUK"

Putin ise görüşmeye başlamadan önce şunları söyledi: "Erdoğan ile görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor. Türkiye ile iş birliğimiz, uluslararası arenada başarılı bir şekilde sürüyor. Burada hem Suriye hem de Libya ile ilgili tutumlarımızı kastediyorum. Avrupa doğalgaz pazarında sallantılı bir dönemden geçiliyor, ancak Türkiye, TürkAkım'ın devreye girmesi ardından kendini güvende hissediyor. Rusya ve Türkiye, pandemiden kaynaklanan ticaret kaybını telafi etmekle sınırlı kalmadı, ticaret hacmini büyüttüler de. Türkiye'nin Rusya yatırımları toplam 1.5 milyar, Rusya'nın Türkiye yatırımları 6.5 milyar dolara ulaştı. Büyük projelerin hepsi planlı şekilde devam etmektedir.

İkili ticaret hacmimiz bu yılın ilk 9 ayında yaklaşık yüzde 50 arttı. Pandemi döneminde kaybettiklerimizi telafi etmekle kalmadık, önemli bir artış da sağladık. Karabağ'da işbirliğimiz hem ateşkesin sağlanmasında hem de ilerideki daha sağlam kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik önemli bir unsurdur."

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