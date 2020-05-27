Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu
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Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga hakkında avukatı aracılığı ile suç duyurusunda bulundu.

27.05.2020 09:01 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:26

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda; şüphelinin TCK'nın 125/1-2-3-4 maddesinde hükmü bulunan basın yoluyla Kamu Görevlisine Hakaret suçu gereğince hakkında soruşturma yapılıp hakkında kamu davası açılması talep edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi hakkında skandal paylaşımlarda bulunan CHP'li ismin peşine düştü

"BU İĞRENÇ TWEETLERİ SİLMEK SENİ KURTARMAYACAK"

Twitter'daki şahsi hesabından açıklamalarda bulunan Avukat İnal, "Tweetleri paylaşmak istemezdim ama bilinsin diye paylaşıyorum. Bu iğrenç tweetleri atıp bugün silmek seni kurtarmayacak. Sonra bir muhalif daha yargılanıyor, düşünce özgürlüğü diye ağlamak yok. Hukuk önünde hesabını vereceksin. Son olarak kem söz sahibine aittir..." dedi.

İnal "Bu iğrenç hakaretlerin sahibi CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na an itibariyle suç duyurusunda bulunulmuştur" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi hakkında skandal paylaşımlarda bulunan CHP'li ismin peşine düştü

"ŞİKAYETE KONU PAYLAŞIMLAR İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINA GİREMEZ"

Suç duyurusunda şöyle denildi:

"Şüpheli, Twitter isimli sosyal paylaşım sitesi üzerinden yazmış olduğu yorumlar ile Müvekkilin kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik alaycı ifadelerle ağır hakaret ve saldırıda bulunmuştur.

5651 Sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun' gereğince öncelikle şüphelinin sorumluluğu belirlenmelidir.

Şüpheli sosyal medya kullanıcıları anılan kanunun 1/f maddesi uyarınca içerik sağlayıcıdırlar. İçerik sağlayıcı 'internet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri' temsil eder.

Aynı kanunun 4. Maddesi ise içerik sağlayıcının sorumluluğunu düzenlemiştir.

İçerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur.

Maddenin 1. fıkrasında görüleceği üzere içerik sağlayıcı olan şüpheli kendilerine ait sosyal medya hesaplarında yaptıkları tüm paylaşımlardan sorumlu tutulacaktır.

Şüphelinin küfür ve hakaret içeren iddia ve ithamları açıkça suç teşkil etmekte, Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve mahkeme kararları ile koruma altına alınmış olan kişilik haklarını alenen ihlal etmektedir. Bu sebeple yukarıdaki linklerde yer alan şikâyete konu paylaşımlar ifade özgürlüğü kapsamına giremez.

Şüphelinin Müvekkilimi toplum nezdinde küçük düşürmek ve hakaret etmek kastıyla gerçekleştirdiği eylemi nedeniyle Müvekkilin şahsına yönelik yapılan saldırının önlenmesi ve suçu sabit olan şüphelinin cezalandırılması maksadıyla tarafımızca Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurma zarureti doğmuştur."

Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu

Politika Manşet

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