Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kardan Aydınlık' şiirini okudu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kardan Aydınlık' şiirini okudu

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mescid-i Aksa için seslendirdiği 'Kardan Aydınlık' şiirini yayınladı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde dün akşamdan bu yana düzenlediği saldırılarda 24 kişi yaşamını yitirdi. Ardı arkası kesilmeyen saldırılara tepkiler devam ederken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Altun'un paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği şiir yer aldı.

ŞEHİDİN ÜZERİNDEKİ TÜRK BAYRAĞI VİDEODA YER ALDI

Abdurrahim Karakoç'a ait Kardan Aydınlık isimli şiiri seslendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinin yayınlandığı videoda, Mescid-i Aksa'da direnen Filistinliler ve şehit olan bir Filistinlinin üzerine serilen Türk bayrağı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kardan Aydınlık' şiirini okudu
Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur
Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştü
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Burcu Biricik İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Diego Burak Yılmaz Aykut Kocaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aksa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kardan Aydınlık' şiirini okudu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 14:49:21. #1.15#

title