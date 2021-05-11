Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kardan Aydınlık' şiirini okudu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mescid-i Aksa için seslendirdiği 'Kardan Aydınlık' şiirini yayınladı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde dün akşamdan bu yana düzenlediği saldırılarda 24 kişi yaşamını yitirdi. Ardı arkası kesilmeyen saldırılara tepkiler devam ederken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Altun'un paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği şiir yer aldı.

ŞEHİDİN ÜZERİNDEKİ TÜRK BAYRAĞI VİDEODA YER ALDI

Abdurrahim Karakoç'a ait Kardan Aydınlık isimli şiiri seslendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinin yayınlandığı videoda, Mescid-i Aksa'da direnen Filistinliler ve şehit olan bir Filistinlinin üzerine serilen Türk bayrağı yer aldı.