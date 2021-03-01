Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu harcamalarında israfa tahammülümüz olmadığı için harcamaların takibi ve izlenmesine özel ehemmiyet gösteriyoruz."
01.03.2021 20:09 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu harcamalarında israfa tahammülümüz olmadığı için harcamaların takibi ve izlenmesine özel ehemmiyet gösteriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu harcamalarında israfa tahammülümüz olmadığı için harcamaların takibi ve izlenmesine özel ehemmiyet gösteriyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen