Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu harcamalarında israfa tahammülümüz olmadığı için harcamaların takibi ve izlenmesine özel ehemmiyet gösteriyoruz."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu harcamalarında israfa tahammülümüz olmadığı için harcamaların takibi ve izlenmesine özel ehemmiyet gösteriyoruz."

01.03.2021 20:09 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu harcamalarında israfa tahammülümüz olmadığı için harcamaların takibi ve izlenmesine özel ehemmiyet gösteriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu harcamalarında israfa tahammülümüz olmadığı için harcamaların takibi ve izlenmesine özel ehemmiyet gösteriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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