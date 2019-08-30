Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman güvenlik güçlerimiz, ülkemiz içindeki sarp dağlardan şehirlerin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman güvenlik güçlerimiz, ülkemiz içindeki sarp dağlardan şehirlerin karanlık dehlizlerine, yurt dışında teröristlerin yuvalandığı inlere kadar bölgemizin tamamını adeta hallaç pamuğu gibi atıyor.
30.08.2019 19:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman güvenlik güçlerimiz, ülkemiz içindeki sarp dağlardan şehirlerin karanlık dehlizlerine, yurt dışında teröristlerin yuvalandığı inlere kadar bölgemizin tamamını adeta hallaç pamuğu gibi atıyor."
Kaynak: AA