Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası konuşmasına parti liderlerine teşekkür ederek başladı

Geçtiğimiz 5 Şubat tarihinde eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a siyasi partilerin liderleri başta olmak üzere pek çok kişi geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'E TEŞEKKÜR EDEREK BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 4 saat süren toplantının ardından millete sesleniş konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e hastalığı döneminde geçmiş olsun dilekleri için teşekkür ederek başladı.

Erdoğan, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"HAFİF BELİRTİLERLE GEÇİRDİK"

"5 Şubat cumartesi günü yaptırdığımız Covid testinde, koronavirüsün Omicron varyantına maruz kaldığımız anlaşılmıştı. Hamdolsun hastalığı hafif belirtilerle geçirdik. Karantina döneminde çalışmalarımızı evden sürdürdük. Yürekten gelen dualarıyla, iyi dilekleriyle yanımızda olan milletimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Geçmiş olsun temennilerini ileten TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop ile MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener, diğer parti genel başkanlarına, iş insanlarına, sivil toplum kuruluşu yöneticilerine, iş insanlarına şahsım ve ailem adına teşekkür ediyorum.

ÜLKELERİN LİDERLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Telefonla arayarak bize ve eşimize geçmiş olsun dileklerini sunan sayın Aliyev, sayın Kazimi, sayın Herzog'a, sayın Tatar'a, sayın Muhammedov'a, sayın Reisi'ye, sayın İzzetbegoviç'e, sayın Burhan'a, şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Mesaj veya mektupla geçmiş olsun dileklerini ileten 23 ülke ve uluslararası kuruluş temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum."