Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidiyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidiyor

31.10.2020 16:59 | Son Güncelleme: 31.10.2020 17:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Van'dan İzmir'e gidiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Van'daki temaslarının ardından İzmir'e doğru yola çıktı.

Öğle saatlerinde partisinin Van İl Başkanlığı 7. Olağan Genel Kuruluna katılmak üzere uçakla kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Atatürk Stadı'nda yapılan kongrenin ardından Van Valiliğine geçti. Burada Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile bir süre görüşen Erdoğan, daha sonra Van Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasını ziyaret etti. Binanın bahçesinde fidan dikimi de yapan Erdoğan, 6.6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı İzmir'e gitmek üzere Van'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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