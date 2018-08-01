Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Göksel'in Cenaze Törenine Katıldı

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tören alanına gelişi ve İsmail Göksel'in yakınlarına taziyede bulunması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi ve Göksel'in yakınlarına taziyede bulunması

Göksel'in naaşının tören alanına getirilmesi

Göksel için dua edilmesi

Göksel'in naaşının uğurlanması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Niğde Milletvekili İsmail Göksel'in TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katıldı. -2-