Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Göksel'in Cenaze Törenine Katıldı
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tören alanına gelişi ve İsmail Göksel'in yakınlarına taziyede bulunması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi ve Göksel'in yakınlarına taziyede bulunması Göksel'in naaşının tören alanına getirilmesi Göksel için dua edilmesi...
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tören alanına gelişi ve İsmail Göksel'in yakınlarına taziyede bulunması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi ve Göksel'in yakınlarına taziyede bulunması
Göksel'in naaşının tören alanına getirilmesi
Göksel için dua edilmesi
Göksel'in naaşının uğurlanması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Niğde Milletvekili İsmail Göksel'in TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katıldı. -2-