Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü
22.05.2020 20:03 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:03

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Salih'in karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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