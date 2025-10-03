Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan kim, Ömer Tayyip Erdoğan kimin oğlu, aslen nereli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan kim, Ömer Tayyip Erdoğan kimin oğlu, aslen nereli?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunlarından Ömer Tayyip Erdoğan, Bosphorus Diplomasi Forumu'nda sahneye çıkarak yaptığı konuşmayla gündem oldu. Gazze'deki dramı vurgulayan sözleriyle salondan büyük alkış aldı ve dikkatleri üzerine çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu ve Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcısı olan Ömer Tayyip Erdoğan, Bosphorus Diplomasi Forumu'nun kapanış oturumunda yaptığı konuşmada Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekti. Peki, Ömer Tayyip Erdoğan kimdir, hangi aileye mensup ve aslen nerelidir?

ÖMER TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Ömer Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunudur. Necmeddin Bilal Erdoğan ile Reyyan Uzuner'in oğludur.

AİLE VE EĞİTİM HAYATI

Ömer Tayyip Erdoğan, daha önce Ayasofya'da düzenlenen hafızlık icazet töreninde yer almış ve dikkat çekmiştir.

BOSPHORUS DİPLOMASİ FORUMU KONUŞMASI

Son olarak Bosphorus Diplomasi Forumu'nun kapanış oturumunda sahneye çıkarak konuşma yapan Ömer Tayyip Erdoğan, sözlerinde Gazze'ye vurgu yaparak gündeme gelmiştir.

500
