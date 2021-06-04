Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası kafalar karıştı! Uzman isimden "Üçüncü doza ihtiyaç var mı?" sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı canlı yayında "Ben 3. doz aşımı oldum" sözleri, iki doz şeklinde uygulanan koronavirüs aşıları için üçüncü doza ihtiyaç olup olmadığı tartışmalarını gündeme getirdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "BioNTech ve Sinovac aşılarında üçüncü doz aşının yapılması gerekliliğini gösteren bir bilimsel veri yok" dedi.

Koronavirüs salgınına karşı tek çare olarak görülen aşılar, tüm dünya için umut oldu. Şu zamana kadar 2 doz şeklinde uygulanan aşılar için üçüncü bir doza ihtiyaç olup olmadığı tartışılırken, yeni bir gelişme yaşandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 3. DOZ AŞI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Geçtiğimiz akşam televizyonda bir canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında "Ben 3. doz aşımı oldum. Bir de o 3 aşıdan sonra antikor yükseldi mi, yükselmedi mi bununla ilgili adımı attım" ifadelerini kullandı.

"3. DOZ ÖNCEKİ AŞILARLA AYNI OLMALI"

Bilim dünyası 3. doz için henüz net bir karara varamazken Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, aşı bilimine göre bir kişi hangi aşı ile aşılanmış ise rapel (hatırlatma) dozunun da aynı aşı ile yapılması gerektiğini belirtti. Kurugöl ayrıca şu ifadeleri kullandı: "İki doz Sinovac yapılmış veya iki doz BioNTech aşısı yapılmış kişilere aynı koronavirüs aşısı ile hatırlatma aşısı yapılabileceği gibi, o güne kadar Türkiye'de ruhsat alması planlanan Türk aşısı ile de yapılabilir. Ancak bunun bilimsel temellere oturması için insanlarımıza böyle bir uygulama başlamadan önce, hatırlatma dozu Türk aşısı ile yapıldığında cevabın nasıl olduğunun, yan etki olup olmadığının, koruyuculuğun ne kadar olduğunu gösteren çalışmanın yapılması lazım."

"3. DOZUN GEREKLİLİĞİ İÇİN BİLİMSEL BİR VERİ YOK"

Kurugöl, Milliyet'e yaptığı açıklamada, BioNTech ve Sinovac aşılarında üçüncü doz aşının yapılması gerekliliğini gösteren bir bilimsel veri olmadığını vurguladı.