Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sezen Aksu yorumuna Müjde Ar'dan tepki: Hepimizin vicdanını kanattı - Haberler Magazin
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sezen Aksu yorumuna Müjde Ar'dan tepki: Hepimizin vicdanını kanattı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sezen Aksu için "Hazreti Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" demesine Müjde Ar'dan yorum gecikmedi. Katıldığı programda konuşan Ar, "Bundan sonra sıra sanatçıların dilinin kopartılmasına mı geliyor" dedi.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkısında söylediği "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" cümlesi nedeniyle, ülke gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün cuma namazını kıldığı camide, isim vermeden Aksu'yu eleştirdi.

ERDOĞAN: HAVVA VALİDEMİZE KİMSENİN DİLİ UZANAMAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki çeken şarkı sözüne yönelik, "Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hazreti Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir" dedi.

AR: HEPİMİZİN VİCDANINI KANATTI

Halk TV'de yayınlanan programa telefonla bağlanan Müjde Ar, "Annemin Adem ve Hava ile 11 şarkı sözü var, kitap haline getireceğim" yorumunu yaptı. Erdoğan'ın açıklamasına da değinen Ar, "Toplu iğne başı kadar tartışmayacak bir konuyu dil koparmaya kadar götürmek doğrusu hepimizin vicdanını kanattı. Bundan sonra sıra sanatçıların dilinin kopartılmasına mı geliyor" şeklinde konuştu.

Ecem Altan
Ecem Altan
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Sezen Aksu, Müjde Ar, Magazin, Haber

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Yorumlar (5)
Haydar:Bu ülkede dini konular niye böyle siyaset malzemesi yapılıyor.Cezası varsa kanun verir zaten.İnsanlar niçin tehdit ediliyor linç kampanyası başlatılıyor.Burası laik demokratik hukuk devleti değilmi.Aynı hassasiyet cumhuriyet değerleri ve kurucu liderimiz için gösterilmiyor.Yoksa adı konulmamış şeriat uygulaması varda haberimizmi yok. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Vatandaş:Başlatmayın lan sizin sanatınıza terbiyesizler ne yapsaydı destekmi verseydi alkışmı tutsaydı din düşmanları sizi Cevap Yaz 4 9 Yayından Kaldır
Sevda Gül :ARSIZIN agzi açilmis. „sanati“ kamera önündeki yatak oyunlarindan baska ne hüneri var????? Cevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
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