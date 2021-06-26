Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sen beni çıldırtacaksın" dedi, herkes adını arattı! Peki kimdir bu Muhsin?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da katıldığı açılışta kurdele kesimi öncesinde makas krizi yaşandı. Erdoğan, bu esnada yanındaki isimlerden birine "Muhsin sen beni çıldırtacaksın" diyerek tepki gösterdi. Erdoğan'ın tepki gösterdiği kişinin yakın koruması Muhsin Köse olduğu öğrenildi.