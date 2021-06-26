Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sen beni çıldırtacaksın" dedi, herkes adını arattı! Peki kimdir bu Muhsin?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sen beni çıldırtacaksın" dedi, herkes adını arattı! Peki kimdir bu Muhsin?

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da katıldığı açılışta kurdele kesimi öncesinde makas krizi yaşandı. Erdoğan, bu esnada yanındaki isimlerden birine "Muhsin sen beni çıldırtacaksın" diyerek tepki gösterdi. Erdoğan'ın tepki gösterdiği kişinin yakın koruması Muhsin Köse olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı.

"YAHU MUHSİN SEN BENİ ÇILDIRTACAKSIN"

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesimi öncesinde yanındaki isimlerden birine "Yahu Muhsin sen beni çıldırtacaksın. Koy şuraya" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sen beni çıldırtacaksın' dediği Muhsin kimdir?

PEKİ KİMDİR BU MUHSİN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği ismin yakın koruması Muhsin Köse olduğu öğrenildi. Erdoğan'ın her yurt dışı hem de yurt içi ziyaretlerinde yanından ayırmadığı Muhsin Köse, hemen hemen her fotoğraf karesinde görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sen beni çıldırtacaksın' dedi, herkes adını arattı! Peki kimdir bu Muhsin?
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com

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