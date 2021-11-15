Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik! Sınır birliklerine talimat verdiler - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik! Sınır birliklerine talimat verdiler

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mülteci meselesiyle ilgili olarak Türkiye'yi suçlayan Yunanistan'a yönelik "Eğer biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem" sözleri Yunan askeri yetkililerini alarma geçirdi. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, kuvvet komutanlarıyla yaptığı olağanüstü görüşmede sınır birliklerine gözetlemenin artırılması yönünde talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mülteci meselesiyle ilgili Türkiye'yi suçlayan Yunanistan'a yönelik, "Eğer biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem" yönündeki sözlerinin ardından Yunanistan Silahlı Kuvvetleri alarma geçti.

Yunan gazetesi Kathimerini'de yer alan habere göre, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un kuvvet komutanlarıyla yaptığı olağanüstü görüşme sonrası özellikle sınır birliklerine bu yönde talimat gönderildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik! Sınır birliklerine talimat verdiler

Toplantıda bu çerçevede "kara ve deniz sınırlarındaki gözetlemenin artırılması ve artan göçmen akınıyla ilgili yaşanan hadiselerin de sınır birimleri tarafından ivedilikle merkeze bildirilmesine özel önem verilerek ihtiyati tedbirlerin alınmasına" karar verildi. Kararların Yunan Polisi (ELAS) ve Yunan Sahil Güvenlik Birimleri ile tam bir koordinasyon içinde alındığı dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in mülteci krizinde sorunun Türkiye'den kaynaklandığı yönündeki açıklamasına ilişkin "Türkiye, yaklaşık 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. 5 milyona yakın mülteciyi ülkesinde ağırlayan, onlara ev sahipliği yapan bir ülkeye 'mülteci sorunu Türkiye'den kaynaklanıyor' demek nankörlüktür" sözleriyle Atina'ya tepki göstermişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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