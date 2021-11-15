Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik! Sınır birliklerine talimat verdiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mülteci meselesiyle ilgili Türkiye'yi suçlayan Yunanistan'a yönelik, "Eğer biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem" yönündeki sözlerinin ardından Yunanistan Silahlı Kuvvetleri alarma geçti.

GENELKURMAY BAŞKANI SINIR BİRLİKLERİNE TALİMAT GÖNDERDİ

Yunan gazetesi Kathimerini'de yer alan habere göre, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un kuvvet komutanlarıyla yaptığı olağanüstü görüşme sonrası özellikle sınır birliklerine bu yönde talimat gönderildi.

İHTİYATİ TEDBİRLER ALINMASINA KARAR VERİLDİ

Toplantıda bu çerçevede "kara ve deniz sınırlarındaki gözetlemenin artırılması ve artan göçmen akınıyla ilgili yaşanan hadiselerin de sınır birimleri tarafından ivedilikle merkeze bildirilmesine özel önem verilerek ihtiyati tedbirlerin alınmasına" karar verildi. Kararların Yunan Polisi (ELAS) ve Yunan Sahil Güvenlik Birimleri ile tam bir koordinasyon içinde alındığı dile getirildi.

ERDOĞAN: BUNUN ADI NANKÖRLÜKTÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in mülteci krizinde sorunun Türkiye'den kaynaklandığı yönündeki açıklamasına ilişkin "Türkiye, yaklaşık 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. 5 milyona yakın mülteciyi ülkesinde ağırlayan, onlara ev sahipliği yapan bir ülkeye 'mülteci sorunu Türkiye'den kaynaklanıyor' demek nankörlüktür" sözleriyle Atina'ya tepki göstermişti.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

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