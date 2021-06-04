Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi Ereğli'yi heyecanlandırdı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi Ereğli'yi heyecanlandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi Ereğli'yi heyecanlandırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Uzunmehmet Camii açılışı için Zonguldak'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış öncesi 'Kdz. Ereğli'sinden de benzer bir müjde olabilir" ifadesi heyecan uyandırdı.

Uzunmehmet Camii açılışı için Zonguldak'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış öncesi 'Kdz. Ereğli'sinden de benzer bir müjde olabilir" ifadesi heyecan uyandırdı. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, "Güzel bir eseri ilçemize kazandırmak istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzunmehmet Camii, maske fabrikası ve Filyos Limanı açılışlarını yapmak üzere Zonguldak'a geldi. Zonguldak programına Uzun Mehmet Camii'nin açılışı ile başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış öncesinde yaptığı konuşmasında Kdz. Ereğli'ye de bir camii yapılacağını söyledi.

Konuşmasında, "Karadeniz Ereğlisi'nden de benzer bir müjde olabilir" ifadesine yer veren Erdoğan; bu cümlesine Uzunmehmet Camii'nin açılış kurdelesini keserken "Şimdi de inşallah hedef Karadeniz Ereğli'de bulacağımız bir yerde camii inşaa etmektir" diyerek açıklık getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kdz. Ereğli ile ilgili konuşmasını değerlendiren AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanımıza öncelikle Zonguldak ilimizi ziyaretinden ve Kdz. Ereğli ilçemiz ile ilgili hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Uzun Mehmet Camii'nin açılışında 'Karadeniz Ereğli'sinden de benzer bir müjde olabilir' ifadesi bizleri heyecanlandırmış ve ziyadesiyle memnun etmiştir. Cumhurbaşkanımızın, 'Bulacağımız bir yerde Kdz. Ereğli'de de bir camii inşa edeceğiz' yönündeki söylemleri üzerine derhal harekete geçerek, gerek Kaymakamlık gerekse Belediye Başkanlığı makamları ile istişarelerimize başlayacağız. En kısa sürede camii yerini bulup, yapacağımız çalışmaları bir dosya halinde Cumhurbaşkanımıza sunarak; gerek mimarisi, gerek kapasitesi ve gerekse çevre düzenlemesiyle güzel bir eseri ilçemize kazandırmak istiyoruz." İfadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi Ereğli'yi heyecanlandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi Ereğli'yi heyecanlandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi Ereğli'yi heyecanlandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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