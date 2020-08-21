Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" açıklaması ilgiyle izlendi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını dinleyen partililer MERSİN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Karadeniz'de doğal gaz keşfine" yönelik "müjde" açıklamasını ilgiyle izlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını dinleyen partililer MERSİN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Karadeniz'de doğal gaz keşfine" yönelik "müjde" açıklamasını ilgiyle izlendi.

Mersin

Mersin'de de vatandaşlar, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden yapılan canlı yayını iş yerlerindeki televizyondan takip etti.

AK Parti İl Başkanlığında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ilgiyle izlendi. İl Başkanı Cesim Ercik ve çok sayıda partili, doğal gaz keşfine dair açıklamayı alkışlarla karşıladı.

Ercik, keşfin hayırlı ve uğurlu olmasını dilediğini belirterek, büyük Türkiye yolunda tarihi bir güne tanıklık edildiğini söyledi.

Kaynak: AA