Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Zamlar AK Parti'nin oy oranını vurdu

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına konuk oldu. Son dönemdeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Şen, Ak Parti'nin oy oranını da verdi.

"ZAMLAR OY ORANINI ETKİLEDİ"

Ak Parti'nin yüksek gelen faturalar ve zamlar sonrası oy oranının düştüğünü söyleyen Şen, "Bir Teyo Pehlivan vardı ya. O derdi; 'bende yalan da yok hilaf da.' Ben Ak Parti'nin oy oranı neyse onu söylerim. Düştüyse düştü derim. Çıktıysa çıktı derim. Benim böyle bir huyum var. Şimdi bu dolar operasyonuna, Türkiye bir karşı operasyon yaptı ve dolar düştü. AK Parti o sıralar yüzde 40'ın altındaydı. Yüzde 36, 37, 38 civarındaydı. Tek araştırma yapmıyorum. Her ay yapıyorum, karşılaştırıyorum. Doların 18 lira olduğu dönem 40'ın altındaydı, paketten sonra 40'ın üstüne çıktı. Bir süre orada devam etti. Sonra bu fiyatlarla, faturalarla, şunlarla, bunlarla tekrar geriye düştü. Önce 37 küsura düştü, şu an da 34-36 aralığında bir yerde seyrediyor. Tek sayı demiyor olmamın sebebi bu. 3-4 araştırmaya bakıyorsunuz hepsi farklı diyor. O aralıkları söylüyorum." diye konuştu.

Mustafa Şen

"DÜZENLEME SONRASI OYLAR ARTACAKTIR"

Vatandaşları sevindiren yeni paketin ardından oy oranının yeniden yükseleceğini belirten Şen, "Çalışmalar devam ediyor. Pazartesi günü Kabine toplanacak ve orada açıklanacak. Yarın Bakan'ımız ekonomik paketini açıklayacak. Bir kısım vatandaşın derdine derman olacak önlem paketi açıklanacak. Bu düzenleme sonrası AK Parti tekrar yükselme trendine girecektir. Hala AK Parti birinci parti. İkinci partiyle arasındaki fark her zaman yüzde 10-15 arasında. Muhalefet kendini sorgulamalı." ifadelerini kullandı.