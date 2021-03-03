Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la yaptığı görüşmede duvardaki tablolar dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans aracılığıyla yaptığı görüşmenin yapıldığı salonda Mustafa Kemal Atatürk ve Osmanlı padişahlarının tabloları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü. Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Fransa'nın koronavirüsle mücadelesini yakından takip ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkem ve milletim adına salgında hayatını kaybeden Fransa vatandaşları için taziyelerimi sunuyorum" dedi.

ARKA PLANDAKİ TABLOLAR DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmenin gerçekleştiği anlara ait karelerin servis edilmeye başlanmasıyla dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Erdoğan'ın toplantıyı yaptığı salonda, Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra Osmanlı padişahlarının tablolarının bulunduğu görüldü.

DİYALOĞUN ÖNEMİ HATIRLATILDI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene Ankara Anlaşması'nın 100'üncü yılı olduğuna değinerek, Türkiye-Fransa ilişkilerinde liderler arasında tesis edilen diyalogun her zaman büyük rolü olduğunu ifade etti. Fransa Kralı Birinci Fransuva ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından mektup teatisiyle temelleri atılan bu dostluk ilişkisinin pek çok badireden başarıyla geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Fransa iş birliğinin çok ciddi bir potansiyeli olduğuna inandığını dile getirdi.