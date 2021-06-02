Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına damga vuran soru

Dün akşam TRT ekranlarına konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Programın bir kesitinde Erdoğan'ın gazeteci Hasan Öztürk'e sorduğu soru ve aldığı cevap ise sosyal medyada olay oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1 ve TRT Haber'in ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Canlı yayında ise gazeteci Hasan Öztürk'ün hayvan haklarıyla ilgili sorusu üzerine ilginç bir diyalog yaşandı.

Geçen hafta AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulunda hayvan haklarına yönelik konuyu görüştüklerini ve sürecin hızlandırılmasını istediğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Tekirdağ Milletvekilimiz Mustafa Bey, komisyon başkanı da olması hasebiyle de işi süratle devam ettiriyorlar. İnşallah başaracağız" ifadelerini kullandı.

"ÖLDÜRDÜN MÜ?"

Kimi zaman televizyonda gördüğü hayvanlara yönelik muamele karşısında yıkıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin de 15-16 evcil hayvanı bulunduğunu, bunların gittiği yerlerde kendisine ve eşine hediye edildiği anlattı. Bu sırada Erdoğan'ın gazeteci Hasan Öztürk ile arasında geçen şu diyalog canlı yayına damga vurdu. Cumhurbaşkanı gazeteciye kaç tane hayvanı olduğunu sordu. Öztürk bu soruya "Geçen haftaya kadar iki taneydi şimdi bir tane var." diyerek cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Öldürdün mü?" sorusu yayında gülüşmelere neden olurken Öztürk, "Ben öldürmedim efendim." dedi.