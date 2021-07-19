Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta yapacağı tarihi konuşmasını 2 parti protesto edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta yapacağı tarihi konuşmasını 2 parti protesto edecek

BBC - Haberler | Dünya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün bir takım temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gitti. Erdoğan, orada katılacağı Meclis oturumunda, "Müjde vereceğim" dediği konuşmasını gerçekleştirecek. Öte yandan Kıbrıs Meclisi'ndeki 12 milletvekiline sahip Cumhuriyetçi Türk Partisi ile 3 vekile sahip Toplumcu Demokrasi Partisi'nin Erdoğan'ın konuşma yapacağı oturuma katılmama kararı aldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Parlamentoda vekillere hitap edecek olan Erdoğan, "Dünyaya mesajlarım olacak. Kıbrıs halkına da bir müjde vereceğim." dediği konuşmasını yapacak.

Beraberinde kalabalık bir heyet ile KKTC'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk durağı başkent Lefkoşa'da parlamento binası olacak. Merakla beklenen konuşmayı parlamentodaki 2 parti protesto edecek.

2 PARTİ OTURUMA KATILMAYACAK

50 sandalyeli Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet Meclisi'nde ana muhalefetteki 12 milletvekiline sahip Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile 3 vekile sahip Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Erdoğan'ın konuşma yapacağı oturuma katılmama kararı aldı. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs ilişkilerinin doğru zeminden kaydığı eleştirilerinde bulunan muhalefet, tüm dünyanın kilitlendiği konuşmayı dinlemeyecek.

ERSİN TATAR "İHANET" OLARAK YORUMLADI

Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar ise boykot kararını "ihanet" olarak niteleyerek, muhalefet partilerinin "Rum tarafı ile işbirliği yaptığını" ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta yapacağı tarihi konuşmasını 2 parti protesto edecek
BBC
Dünyanın gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs gezisinde! İşte vereceği müjde ile ilgili 5 senaryo
Dünyanın gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs gezisinde! İşte vereceği müjde ile ilgili 5 senaryo

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Hande Erçel Neslihan Atagül Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Metin Oktay Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta yapacağı tarihi konuşmasını 2 parti protesto edecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 15:36:59. #1.15#

title