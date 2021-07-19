Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta yapacağı tarihi konuşmasını 2 parti protesto edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün bir takım temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gitti. Erdoğan, orada katılacağı Meclis oturumunda, "Müjde vereceğim" dediği konuşmasını gerçekleştirecek. Öte yandan Kıbrıs Meclisi'ndeki 12 milletvekiline sahip Cumhuriyetçi Türk Partisi ile 3 vekile sahip Toplumcu Demokrasi Partisi'nin Erdoğan'ın konuşma yapacağı oturuma katılmama kararı aldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Parlamentoda vekillere hitap edecek olan Erdoğan, "Dünyaya mesajlarım olacak. Kıbrıs halkına da bir müjde vereceğim." dediği konuşmasını yapacak.

Beraberinde kalabalık bir heyet ile KKTC'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk durağı başkent Lefkoşa'da parlamento binası olacak. Merakla beklenen konuşmayı parlamentodaki 2 parti protesto edecek.

2 PARTİ OTURUMA KATILMAYACAK

50 sandalyeli Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet Meclisi'nde ana muhalefetteki 12 milletvekiline sahip Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile 3 vekile sahip Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Erdoğan'ın konuşma yapacağı oturuma katılmama kararı aldı. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs ilişkilerinin doğru zeminden kaydığı eleştirilerinde bulunan muhalefet, tüm dünyanın kilitlendiği konuşmayı dinlemeyecek.

ERSİN TATAR "İHANET" OLARAK YORUMLADI

Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar ise boykot kararını "ihanet" olarak niteleyerek, muhalefet partilerinin "Rum tarafı ile işbirliği yaptığını" ileri sürdü.