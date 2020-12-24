Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayserili hocası vefat etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayserili hocası vefat etti

24.12.2020 13:58 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayserili hocası vefat etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İmam Hatip Ortaokulu'da 4 yıl boyunca Arapça dersine giren Kayserili emekli öğretmen Yusuf Karaca hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İmam Hatip Ortaokulu'da 4 yıl boyunca Arapça dersine giren Kayserili emekli öğretmen Yusuf Karaca hayatını kaybetti.

Kayseri Yeşilhisarlı olan Yusuf Karaca; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciyken 4 yıl boyunca Arapça dersine girdi. Ağustos ayında İHA'ya röportaj veren Karaca; Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlatarak; "4 bin öğrenci içerisinde zekasıyla, muhteşem hitabıyla, boyuyla, posuyla öne çıkan bir öğrenciydi. Tayyip Bey ile yakınlığımız duygusal bir yakınlıktır. Bu duygusallık da İslam duygusallığıdır. Ondaki ruh inceliği, İslam'a olan bağlılığı, Müslümanlara olan sevgisi ta o günlerden zirve yapıyordu. Belediye başkanlığı zamanını hatırlayanlar onda büyük bir gelecek gördüler, gelecekte büyük bir lider olacağını hissettiler. Ben de o zamanlar hatıra olarak, 'gelecekte o Türkiye'nin en büyük liderlerinden biri olacak' diye yazmıştım. Tayyip Bey'in görünen normal üstü insan yeteneklerini, başarılarını, nasıl bir insan olduğunu anlatmak mümkün değil. Büyük bir lider. Yer yüzünde görüşleri, düşünceleri dünyanın bütün liderleri tarafından takdir ve kabul edilen bir lider oldu ve olacak da" ifadelerini kullanmıştı.

(Erhan Kan/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayserili hocası vefat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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