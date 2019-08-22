Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

22.08.2019 18:16

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki kez dünya şampiyonu olan ilk Türk kadın tekvandocu İrem Yaman'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

İngiltere'nin Manchester şehrinde 15-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 62 kiloda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Yaman, Rusya'nın Çelyabinsk şehrinde Mayıs 2015'te düzenlenen şampiyonada da 62 kiloda dünya şampiyonluğunu elde etmişti.

Kaynak: AA