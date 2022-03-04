Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Johnson'la yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Türkiye-Birleşik Krallık... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Johnson'la yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Türkiye-Birleşik Krallık...

AA, Berk Özkan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Johnson'la yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Türkiye-Birleşik Krallık...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Johnson'la yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Johnson'la yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Türkiye- Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.

AA / Berk Özkan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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