Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Johnson'la yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Türkiye-Birleşik Krallık...
AA, Berk Özkan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Johnson'la yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Johnson'la yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Türkiye- Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.
AA / Berk Özkan - Güncel