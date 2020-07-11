Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da Yukarı Dudullu Mahallesi'nde bir alan riskli bölge ilan edildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete yayınlanan karara göre İstanbul Yukarı Dudullu Mahallesi'ndeki bir alan riskli alan ilan edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, İstanbul'un Ataşehir ilçesi Yukarı Dudullu Mahallesi sınırlarında bulunan alan ile Kırıkkale'nin merkez ilçe Bahçelievler Mahallesi'nde sınırları belirlenen alanın "riskli alan" ilan edildiği belirtildi. KROKİYLE BELİRTİLDİ İstanbul Ataşehir Yukarı Dudullu Mahallesi'ndeki alan krokiyle Resmi Gazete'de belirtildi ve koordinatları aktarıldı. KONYA VE GAZİANTEP İÇİN DE KARARLAR VAR Konya'nın Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi sınırlarında yer alan alanın da "yenileme alanı" olarak belirlenmesi kararlaştırıldı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Özgürlük ve Zeytinli mahalleleri sınırları içerisindeki bazı taşınmazların imar planında 30 metrelik yolda kalan kısımları, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak. Kaynak: AA