Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü ABD'li şirketler hangileri? ABD'li 26 şirketin isimleri nelerdir?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü ABD'li şirketler hangileri? ABD'li 26 şirketin isimleri nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü ABD'li şirketler hangileri? ABD'li 26 şirketin isimleri nelerdir?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD merkezli bazı şirketlerin üst düzey yöneticileriyle çevrim içi gerçekleştirdiği toplantı tamamlandı. Toplantı'da 26 şirketin üst düzey yöneticileriyle görüşüldü. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü ABD'li şirketler hangileri? ABD'li 26 şirketin isimleri nelerdir? ABD'li şirketler arasında Google, Microsoft var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü ABD'li 26 şirket merak edildi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi şirketlerle görüşme yaptı? Facebook, Google, Netflix var mı? Yeni kararlar alındı mı? Görüşmenin detayları nelerdir?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GÖRÜŞTÜĞÜ ABD'Lİ ŞİRKETLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD merkezli bazı şirketlerin üst düzey yöneticileriyle çevrim içi gerçekleştirdiği toplantı tamamlandı. Türkiye'deki yatırım fırsatlarının anlatıldığı video konferans toplantısına Netflix, Google, Amazon, Coca-Cola, Boeing ve Microsoft gibi 26 büyük şirketin yöneticileri katıldı.

Hükümet, Türkiye'nin doğrudan yatırım çeken ülke konumunu pekiştirmesi için harekete geçti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li şirketlerin üst düzey yöneticileriyle görüştü.

GÖRÜŞME 2 SAAT SÜRDÜ

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden video konferansla katıldığı ve katılımcılara hitap ettiği toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmede Türkiye'deki yatırım fırsatlarına dikkat çekildi.

HANGİ ŞİRKETLERLE GÖRÜŞME YAPILDI?

ABD'li 26 şirket ve isimleri aşağıdaki gibidir:

  1. Cargill Kıdemli Başkan Yardımcısı David Webster,
  2. DowAksa üst yöneticisi (CEO) Douglas Parks,
  3. Hilton Başkan ve CEO'su Chris Nassetta, MetLife Avrupa,
  4. OrtaDoğu ve Afrika Başkanı Nuria Garcia,
  5. Netflix üst düzey Finans Sorumlusu (CFO) Spencer Neumann,
  6. Boeing Commercial Airplanes CEO'su Stan Deal,
  7. Kellogg Company Başkan ve CEO'su Steven Cahillane,
  8. Google Başkan Yardımcısı Ambassador Karan Bhatia,
  9. GE Aviation Başkan ve CEO'su John Slattery,
  10. Varian Medical Systems CEO'su Chris Toth,
  11. PepsiCo Avrupa CEO'su Silviu Popovici,
  12. Amazon Başkan Yardımcısı Susan Pointer,
  13. Cheniere Energy Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Anatol Feygin,
  14. Citi Başkan ve CEO'su David Livingstone,
  15. P&G Avrupa Başkanı Loic Tassel,
  16. Progress Rail Başkan ve CEO'su Marty Haycraft,
  17. Tellurian Inc. Başkan ve CEO'su Octavio Simoes,
  18. Medtronic Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Avrupa Başkanı Rob Ten Hoedt,
  19. Archer Daniels Midland Başkanı İsmail Roig,
  20. Microsoft Avrupa ve Ortadoğu Başkanı Samer Abu Ltaif,
  21. Cisco Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Kurumsal Strateji Başkanı Michael Timmeny,
  22. Honeywell Aerospace Başkan ve CEO'su Mike Madsen,
  23. Nova Power Solutions Başkan ve CEO'su Steve Ziff,
  24. The Coca-Cola Company Avrupa ve Ortadoğu Başkanı Jenny Stoichkova,
  25. Johnson & Johnson Başkanı Giorgio Milesi
  26. Baker Hughes Başkan Yardımcısı Zaher Ibrahim.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü ABD'li şirketler hangileri? ABD'li 26 şirketin isimleri nelerdir? - Haberler
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