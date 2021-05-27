Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü ABD'li şirketler hangileri? ABD'li 26 şirketin isimleri nelerdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD merkezli bazı şirketlerin üst düzey yöneticileriyle çevrim içi gerçekleştirdiği toplantı tamamlandı. Toplantı'da 26 şirketin üst düzey yöneticileriyle görüşüldü. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü ABD'li şirketler hangileri? ABD'li 26 şirketin isimleri nelerdir? ABD'li şirketler arasında Google, Microsoft var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü ABD'li 26 şirket merak edildi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi şirketlerle görüşme yaptı? Facebook, Google, Netflix var mı? Yeni kararlar alındı mı? Görüşmenin detayları nelerdir?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GÖRÜŞTÜĞÜ ABD'Lİ ŞİRKETLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD merkezli bazı şirketlerin üst düzey yöneticileriyle çevrim içi gerçekleştirdiği toplantı tamamlandı. Türkiye'deki yatırım fırsatlarının anlatıldığı video konferans toplantısına Netflix, Google, Amazon, Coca-Cola, Boeing ve Microsoft gibi 26 büyük şirketin yöneticileri katıldı.

Hükümet, Türkiye'nin doğrudan yatırım çeken ülke konumunu pekiştirmesi için harekete geçti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li şirketlerin üst düzey yöneticileriyle görüştü.

GÖRÜŞME 2 SAAT SÜRDÜ

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden video konferansla katıldığı ve katılımcılara hitap ettiği toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmede Türkiye'deki yatırım fırsatlarına dikkat çekildi.

HANGİ ŞİRKETLERLE GÖRÜŞME YAPILDI?

ABD'li 26 şirket ve isimleri aşağıdaki gibidir: