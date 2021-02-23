Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gollere devam" paylaşımına Ekrem İmamoğlu sessiz kalmadı

Dün İzmir'de yeşil sahalara inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, top oynadığı anları "Durmak yok, gollere devam" ifadeleriyle sosyal medyasında paylaştı. Bu tweet sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tribünlerden bir video paylaşıp "Atacağımız her gol pandemiye olsun" yazması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti kongresi için İzmir'e geçti. Burada Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı yeşil sahaya indi.

"DURMAK YOK, GOLLERE DEVAM"

AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın kaleye geçtiği anlarda bir dönem futbol oynayan Erdoğan'ın penaltı atışlarını gole çevirdiği görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabında o anlar "Durmak yok, gollere devam... " notu ile paylaşıldı.

"ATACAĞIMIZ HER GOL PANDEMİYE GELSİN"

Bu gelişmenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir gönderme geldi. Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu'nda taraftarların "Her şey çok güzel olacak" tezarühatını söylediği bir videoyu yayınlayarak, "Atacağımız her gol pandemiye gelsin. Hep beraber olmayı; omuz omuza, yan yana olmayı çok özledik. Tribünlerin sesi, gelecek güzel günlerin habercisi olsun." ifadelerini kullandı.