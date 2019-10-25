Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüşmesi sona erdiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü.

25.10.2019 19:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüşmesi sona erdi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü. 2 saati aşan görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü. Saat 14.45'te başlayan görüşme 16.55'te sona erdi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: İHA

VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüşmesi sona erdi
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