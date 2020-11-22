Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fitne ateşi" yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bülent Arınç'a verdiği "Yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz" yanıtı sonrası AK Parti eski milletvekilleri Şamil Tayyar ve Mehmet Metiner'den Arınç'a peş peşe istifa çağrısı geldi.

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar ve Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'a verdiği yanıt sonrası Arınç'ın istifasını istediklerine yönelik açıklama yaptılar.

Şamil Tayyar sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra Arınç'a düşen görev, istifasıdır. Eğer istifa olmazsa Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz, azlidir. Artık bu mesele, AK Parti için kapanmalıdır."

Mehmet Metiner'in açıklaması ise şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız az önce yaptığı konuşmada Arınç'ın dile getirdiği düşüncelerin ne kendisinin ne de partisinin görüşleri olmadığını sert bir üslupla dile getirdi. Onuru olan bu durumda istifa eder."

ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı kastederek 'tutuksuz yargılanma' vurgusu yaptığı konuşmasına da yanıt veren Erdoğan, "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla hiçbir zaman bir arada olamayız," dedi.

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Osman Kavala hakkında tartışma yaratan açıklamalarda bulunan Arınç, Kavala'nın tutukluluğu konusunda ise "Ben iddianameyi okudum. Hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Bu iddianameleri okuduğumda çocuk bile yazmaz bunu dedim, cübbeyi bile giyesim gelmişti. Çıkması lazım" ifadelerini kullanmıştı.