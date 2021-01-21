Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doç. Dr. Nedim Urhan ile kameralardan uzak bir görüşme yaptığı ortaya çıktı

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile evinde yaptığı görüşmeyle dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen cumartesi günü İstanbul'da kameralardan uzak bir ziyaret daha gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Erdoğan'ın bu kez de Milli Görüş içinde saygınlığı olan Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştüğü öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaretiyle "Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na mı dahil oluyor?" iddialarına neden olmuş ancak Saadet cephesinden gelen açıklamalar bu iddiaları çürütmüştü. Erdoğan'ın Asiltürk ziyareti sonrasında geçen cumartesi de Milli Görüş içinde saygınlığı olan Doç. Dr. Nedim Urhan ile kameralardan uzak bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Gizli görüşmeyi bugün köşesine taşıyan Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi'nin CHP ile millet ittifakı içinde olması yerine AK Parti ile cumhur ittifakında yer almasını istiyor. Ziyaretlerini de bu amaca dönük olarak gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım;

"Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi günü İstanbul'da kameralardan uzak bir ziyarette bulunuyor. Erdoğan'ın ziyaret ettiği ismin Milli Görüş içerisinde ciddi bir saygınlığı var. Milli Nizam Partisi'nin kuruluşundan bu yana Erbakan'ın yanında yer almış ve hâlâ Saadet Partisi çizgisinde devam eden birisinden söz ediyoruz. Milli Görüş içerisindeki ağırlığı sadece buradan gelmiyor. Nedim Urhan hocaefendiden söz ediyorum. Doç. Dr. Nedim Urhan, Dar'ul Erkam Derneği'nin onursal başkanı. 2002 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden emekli olmuş. Siyasetten ziyade İslami ilimlerin öğretilmesi üzerine yoğunlaşmış. Dar'ul Erkam Derneği bünyesindeki İslami İlimler Akademisi'nde temel İslami ilimler üzerine eğitim hizmetleriyle ilgileniyor.

Doç. Dr. Nedim Urhan

"ERDOĞAN SAADET'İN CUMHUR İTTİFAKI'NDA YER ALMASINI İSTİYOR"

Erdoğan'ın ziyaretinde İslam dünyasının içinde bulunduğu durum konuşuluyor. İslami hizmetlerin önemi üzerinde duruluyor. Ama bu ziyaretin bir de siyasi yönü var. Erdoğan, Saadet Partisi'nin CHP ile millet ittifakı içinde olması yerine AK Parti ile cumhur ittifakında yer almasını istiyor. Ziyaretlerini de bu amaca dönük olarak gerçekleştiriyor. 8 Ocak'ta Milli Görüş'ün ağır toplarından Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti. Erdoğan, Asiltürk'le görüşmede ittifak konusunun gündeme geldiğini söylemişti.

"RECAİ KUTAN'I DA ZİYARET EDECEK"

Erdoğan, önceki gün de merhum Erbakan'ın kabrini ziyaret ederek dua etti. Erdoğan'ın geç olmayan bir süre zarfında Saadet Partisi ve AK Parti tabanında ismi sevgiyle anılan eski bakanlardan Recai Kutan'ı da ziyaret edeceği söyleniyor."