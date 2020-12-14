Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'ın zafer kutlamaları sırasında okuduğu şiir için "Erdoğan, İran'ın egemenliğine veya toprak bütünlüğüne zarar vermek istemedi. Ankara'nın açıklamalarını tatmin edici buluyorum. Mesele kapanmıştır" dedi.

"Sayın Erdoğan'ın okuduğu şiir, toprak bütünlüğümüzü veya egemenliğimizi tehdit etmiyor. Türk yetkililerin yaptıkları açıklamaları tatmin edici buluyorum. Erdoğan ile olan kişisel ilişkilerimiz, bölgesel birçok işbirliği platformundaki beraberliğimiz ve Güney Kafkasya'da sorunlara kalıcı çözümler üretmek için İran'ı davet etmiş olmasından da yola çıkarak, şiiri o amaçla okumadığını açıkça söyleyebilirim. Mesele kapanmıştır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Azerbaycan 'da okuduğu şiir sonrası Tahran-Ankara hattında yaşanan gerilim ve İran tarafından gelen skandal açıklamalar sonrası, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ilk kez konuştu:

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirinden bir bölüm okumuştu. Şiirin Aras Nehri'nin kuzeyinin daha önce İran'a ait olduğu gerekçesiyle rahatsızlık yaratması üzerine Tahran'daki Türkiye Büyükelçisi Derya Örs, İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

İRAN ADINA İLK TEPKİ ZARİF'TEN GELMİŞTİ

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirden rahatsız olmuştu. Twitter'dan açıklama yapan Zarif şu ifadeleri kullanmıştı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bakü'de kötü anlattığı şeyin, Aras'ın kuzeyindeki bölgelerin İran anavatanından zorla ayrılmasına atıfta bulunduğu bilgisi verilmedi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine zarar verdiğinin farkında değil miydi? Kimse sevgili Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ÇİRKİN DİLİ KINIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'deki zafer kutlamalarında okuduğu şiirden rahatsız olan İranlı siyasetçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah sözlere ve Saddam üzerinden üstü kapalı tehditlere başvurmuştu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise bu duruma "Çirkin dili kınıyoruz" diyerek tepki göstermişti.

İŞTE ERDOĞAN'IN OKUDUĞU O ŞİİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır" ifadelerini kullanarak, Aras türküsünün sözlerini okumuştu:

"Aras'ı ayırdılar

Kum ile doldurdular;

Ben senden ayrılmazdım

Zor ile ayırdılar,

Ay Lâçin, can Lâçin,

Men sene kurban Lâçin"

Sözlerine devam eden Erdoğan, "Güzelliğine kurban olduğumuz Laçın artık özgürdür. Laçın gibi, Şuşa gibi Fuzuli, Cebrail, Zengilan Kubatlı, Ağdam ve Kelbecer de artık özgürdür. Bugün büyük mücahid Ahmet Cevat Bey'in ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Nuri Paşa'nın, Enver Paşa'nın Kafkas İslam Ordusunun yiğit neferlerinin ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Azerbaycan şehitlerinin serdarı Mübariz İbrahimov'un ruhunun şâd olduğu gündür" demişti.