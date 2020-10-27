Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü! Dağlık Karabağ'daki son durum ele alındı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü! Dağlık Karabağ'daki son durum ele alındı

27.10.2020 22:12 | Son Güncelleme: 27.10.2020 22:35

Ermenistan'ın 3'üncü kez ateşkesi bozması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Telefonda görüşen iki lider, Dağlık Karabağ'daki son durumu ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki lider, Dağlık Karabağ ve Suriye'deki son durum ele aldı. Putin ile Erdoğan arasındaki kritik görüşmenin Ermenistan'ın insani ateşkesi ihlal etmesinin ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

ERMENİSTAN ATEŞKESLERİ İHLAL ETMİŞTİ

Azerbaycan ile Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da, 26 Ekim'de yerel saatle 08:00'da başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.Ateşkesin üzerinden sadece 4 dakika geçtikten sonra Ermenistan ordusu, Terter'e ve bölgedeki köylere saldırı düzenlemişti.

Azerbaycan ve Ermenistan Moskova'da yapılan görüşmeler sonrasında 10 Ekim'de Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almış, ancak Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu sivil can kayıpları yaşanmıştı.17 Ekim'de tekrar devreye girdiği duyurulan ateşkes yine Ermenistan tarafından ihlal edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü! Dağlık Karabağ'daki son durum ele alındı

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