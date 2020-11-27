Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki ilk kavga Bülent Arınç nedeniyle yaşanmış
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki ilk kavga Bülent Arınç nedeniyle yaşanmış

27.11.2020 09:37 | Son Güncelleme: 27.11.2020 09:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki ilk kavga Bülent Arınç nedeniyle yaşanmış

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilk kavganın Bülent Arınç nedeniyle yaşandığını söyledi. Üstün, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Arınç'ın görevden alınmasını istiyordu. Ahmet Davutoğlu, 'bu hükümetin başbakanı benim' diyerek Bülent Arınç'ı görevden almadı" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün TV5'te yayınlanan Muhammed Vefa ve Bünyamin Güler'in sunduğu Ankara Bürosu adlı programa konuk oldu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Üstün, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilk kavganın Bülent Arınç nedeniyle yaşandığını söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARINÇ'IN GÖREVDEN ALINMASINI İSTEMİŞ

Üstün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Başbakan Yardımcısı olan Bülent Arınç arasında yaşanan parsel parsel tartışmanın ardından, Davutoğlu'na Arınç'ı görevden alması için talepte bulunduğunu söyledi.

"BU HÜKÜMETİN BAŞBAKANI BENİM DİYEREK ARINÇ'I GÖREVDEN ALMADI"

İkili arasındaki 'parsel parsel' tartışmasının partiye ciddi zararlar verdiğini söyleyen Üstün, "Böyle bir atmosferin ortaya çıkmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan Arınç'ın görevden alınmasını istiyordu. Ahmet Davutoğlu, 'bu hükümetin başbakanı benim' diyerek Bülent Arınç'ı görevden almadı. Davutoğlu bu kadar vefalı biri işte" dedi.

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"BU DÖNEMDE GELECEK PARTİSİ'NDE SİYASET YAPMAK KOLAY DEĞİL"

Bülent Arınç'ın Gelecek Partisi'ne davet edilip edilmeyeceği yönündeki soruya da yanıt veren Üstün, "Yok, davet olmaz. Bizim partiye gönüllü gelmek isteyen kardeşlerimiz için parti kurullarımızla ve genel başkanımızla konuşuruz. Bu dönemde Gelecek Partisi'nde siyaset yapmak kolay değil. Çıkıp gelip, 'ben sizle birlikte hareket edeceğiz' derse ondan sonra bu konuyu konuşuruz. Davet gibi bir düşüncemiz yoktur. Bülent Arınç'ı da severiz" ifadelerini kullandı.

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