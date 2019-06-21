Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Barzani görüşmesi (1)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani görüşmek üzere Dolmabahçe'deki çalışma ofisine geldi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani görüşmek üzere Dolmabahçe'deki çalışma ofisine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası saat 15.00 sıralarında Beşiktaş'taki Dolmabahçe Çalışma ofisine geldi. Barzani ise saat 15.40 sıralarında ofise geldi.
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Kaynak: DHA
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