Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda incelemelerde bulundu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda incelemelerde bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda incelemelerde bulunması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyarette işçilerle sohbet etmesi KOCAELİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

27.12.2019 22:57 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı 'ın Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda incelemelerde bulunması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyarette işçilerle sohbet etmesi KOCAELİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda incelemelerde bulundu
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