Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda incelemelerde bulundu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda incelemelerde bulunması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyarette işçilerle sohbet etmesi KOCAELİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.
27.12.2019 22:57 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:59
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda incelemelerde bulunması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyarette işçilerle sohbet etmesi KOCAELİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA