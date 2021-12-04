Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeyin başladığı yerde! Hapse girmesine neden olan şiiri tekrar Siirt'te okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için gittiği Siirt'te vatandaşlara seslendi. Erdoğan, aynı zamanda eşi Emine Erdoğan'ın memleketi olan, burada 22 yıl önce okuduğu ve cezaevine girmesine neden olan şiiri de Siirt'te yeniden seslendirdi.

"HAYATIMIN DÖNÜM NOKTALARINDA SİİRT BANA EŞLİK ETTİ"

Konuşmasının başında "Tekrar Siirt'te olmaktan memnuniyet duyuyorum. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi daim eylesin. Maşallah Siirt bu ne hal böyle... Siirt bu ne coşku böyle... Bu şehrin hısmı olmakla iftihar etmeyi sürdüreceğim. Hayatımın önemli noktalarında Siirt bana eşlik etti." diyen Erdoğan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Siirt'te okuduğum bir şiir sebebiyle hapse atılarak siyasi hayatımı sona erdirmek istediler. Sonra bin bir mücadele ile yeniden döndüğünüz ülke ve millete hizmet yolunda başlangıcı tekrar Siirt'te yaptık. Yiğit düştüğü yerden kalkar... Bu sözü hayata geçiren Siirt demokrasi ve kalkınma mücadelemizde de hep yanımızda oldu. Biz de Siirt'in gelişmesi için ne gerekirse yaptık. Bugün de elimiz boş gelmedik."

AYNI ŞİİRİ VATANDAŞLARLA BİRLİKTE OKUDU

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te okuduğu ve cezaevine girmesine sebep olan Ziya Gökalp'a ait 'Asker Duası' isimli şiiri okudu. Vatandaşlar da hep birlikte Erdoğan'a eşlik etti.

İşte o şiir:

"Minareler süngü, kubbeler miğfer; camiler kışlamız, müminler asker.

Bir şey beni sindiremez; gökler, yerler açılsa, üzerimize tufanlar, yanardağlar saçılsa; biz oyuz ki; imanıyla övündüğümüz ecdadımız, titretici şeylere hiçbir gün diz çökmemiş; zaferlerin kapısı, Anadolu'nun tapusu Malazgirt'ten ta Çanakkale'ye imanın geçilmez kalesine kadar bizi zaferden zafere koşturan şey işte şu anda içinde bulunduğumuz inanç birliğidir.' Bu yolda böyle yürüdük. Buralara böyle geldik"

DÖNÜM NOKTASI SİİRT OLMUŞTU

1994 yerel seçimlerinde elde ettiği %25,19'luk oy oranı ile İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Aralık 1997'de Siirt'te düzenlenen bir açık hava toplantısı sırasında topluluğa yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler sebebiyle "halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle kendisine açılan dava sonucunda 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Erdoğan, belediye başkanlığı görevinden ayrılarak 26 Mart 1999'da girdiği cezaevinde dört ay on gün kaldıktan sonra 24 Temmuz 1999'da tahliye edilmişti.

Siyasi yasağının kaldırılmasının ardından tekrar siyasete dönen Erdoğan, 9 Mart 2003'te gerçekleştirilen ara seçimlerinde Siirt milletvekili olarak meclise girmişti.

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